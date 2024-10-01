Депутат Никитин: трудовой стаж в 42 года поможет россиянам досрочно выйти на пенсию

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители России могут претендовать на досрочное получение пенсии: мужчины в 60 лет при наличии 42 лет трудового стажа, а женщины – в 55 лет при наличии 37 лет стажа. Об этом сообщил председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в беседе с "Газетой.ру".

Если гражданин предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, он также может выйти на пенсию раньше установленного срока.

"При этом есть ряд определенных условий: состоять на учете в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, плюс иметь необходимые баллы", – отметил депутат.

Пониженный возраст выхода на пенсию также распространяется на работников, занятых на тяжелом и опасном производстве. Так, досрочно выйти на пенсию могут сотрудники с вредными условиями труда и работающие в горячих цехах, водители автобусов и трамваев, а также участники экспедиций.

Никитин рассказал, что для оформления досрочной пенсии необходимо написать заявление в социальный фонд или МФЦ. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС и трудовая книжка. Отказ может быть получен только в случае отсутствия необходимых документов, подтверждающих стаж или право на досрочный выход на пенсию.

Ранее россиянам рассказали, что в скором времени пенсии будут индексироваться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. Новый график позволит увеличивать выплаты на фактическую, а не прогнозируемую инфляцию. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.