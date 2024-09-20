Депутат Бессараб усомнилась в выплате 13-й пенсии в России

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Выплата 13-й пенсии вряд ли будет реализована в РФ. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов сообщил о планах внести до конца года в нижнюю палату парламента законопроект о ежегодном начислении 13-й пенсии пожилым. Он отметил особую актуальность выплаты в связи с фиксирующейся в последнее время повышенной инфляцией. Депутат подчеркнул, что, хотя пенсия у граждан различается из-за многих параметров, размер 13-й выплаты должен быть одинаковым для всех.

Бессараб предположила, что в случае внесения в Госдуму такой законопроект вряд ли получит одобрение.

"Чтобы Социальному фонду выплатить 13-ю пенсию, ему нужно "заработать" деньги от трудоустроенных граждан. Работающие россияне платят взносы в Социальный фонд, он формирует общий объем дохода, который как раз идет на пенсии. Если мы с вами готовы заплатить больше взносов в Социальный фонд, значит, наши пенсионеры получат больше средств. К сожалению, когда предлагаются такие решения, они совершенно не просчитываются", – указала депутат.

Парламентарий напомнила, что пенсии в России ежегодно повышаются на процент не ниже инфляции. Со следующего года они будут индексироваться дважды.



Светлана Бессараб член комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В 2025 году пенсия будет повышена с 1 февраля как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Второе увеличение с 1 апреля как раз будет на фактическую сумму, которая заработана через инвестиции Социальным фондом. Это нельзя назвать 13-й пенсией, но такой механизм уже реализован в пенсионном законодательстве.

Ранее сообщалось, что в РФ собираются пересмотреть правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров. Согласно предлагаемым изменениям трудоустроенным пожилым людям планируется начислять до 10 ИПК в год. Сейчас же они могут "заработать" не более трех.