Сенатор Епифанова: для перерасчета нужно проверить данные, по которым рассчитаны выплаты

Фото: 123RF/slaviyanka72

Необходимость в перерасчете пенсии возникает, если в справке о назначенных выплатах нет каких-либо сведений о трудовой деятельности. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

Среди других поводов для перерасчета сенатор назвала новые обстоятельства, которые могут повлиять на размер пенсии. Например, к этому можно отнести переезд в северный регион или появление нетрудоспособного родственника на содержании.

Как пояснила сенатор, стаж, заработанные индивидуальные пенсионные коэффициенты и периоды работы имеются в справке о назначенной пенсии.

"Ее можно взять в личном кабинете на портале "Госуслуг" или получить в клиентских службах Социального фонда России, в многофункциональных центрах", – сказала Епифанова.

Для того чтобы прошел перерасчет пенсии, необходимо обратиться в Социальный фонд. При этом работающим пенсионерам ежегодно 1 августа производят автоматический перерасчет страховой части пенсии, напомнила сенатор. С 2025 года индексация пенсий возобновится и будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Епифанова также уточнила, что при перерасчете учтут все индексации, которые были в период работы или иной деятельности пенсионера.

Кабмин внес на рассмотрение законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года. Как пояснили авторы законопроекта, закон не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Страховые пенсии будут индексировать дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию.