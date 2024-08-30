В ГД внесен проект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года

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Правительство РФ внесло на рассмотрение законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года, соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

В материалах к проекту привели предварительные данные Росстата за 2023 год, согласно которым численность мужчин в возрасте 60 лет составила 851,2 тысячи человек, а численность женщин в возрасте 55 лет – 941,7 тысячи. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,7 и 27,04 года соответственно. С 2021 по 2024 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 264 месяца.

Авторы пояснили, что закон не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Ранее кабмин предложил скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров. Например, повысить ИПК с трех до десяти лет.

На сегодняшний день работающие пенсионеры могут получить не более трех ИПК в год. Предполагаемые изменения позволят им накапливать баллы наравне с населением, которое находится в трудоспособном возрасте.

