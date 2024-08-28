Экономист Сафонов назвал категории россиян, которым удвоят пенсию в сентябре 2024 года

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С 1 сентября 2024 года повышенные пенсии начнут получать пожилые, прекратившие трудовую деятельность, а также отпраздновавшие 80-летний юбилей и оформившие I группу инвалидности. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Пенсионеры, которые в августе достигли 80-ти, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии. Она вырастет в два раза – с 8 134 рублей 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в данном случае увеличение связано с необходимостью больших затрат на поддержание здоровья и приобретение лекарств, а также платы за уход.

Кроме того, удвоенная фиксированная выплата положена гражданам, которые в августе получили I группу инвалидности, отметил Сафонов.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Плюс ко всему с 1 сентября могут быть пересчитаны пенсии тем, кто уволился с работы три месяца назад. У нас пока еще действует механизм, при котором индексация не осуществляется, пока пожилой человек продолжает трудиться. Перерасчет сделают только после того, как он уволится, и данные об этом поступят в Социальный фонд.

Ранее сенатор Ольга Епифанова назвала условие, при котором россияне могут получать сразу три пенсии. По ее словам, это реально, если гражданин официально работал в трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например РФ, Белоруссии и Казахстане.