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28 августа, 15:24

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Экономист Сафонов назвал категории россиян, которым удвоят пенсию в сентябре 2024 года

Экономист рассказал, кому повысят пенсию с 1 сентября 2024 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 сентября 2024 года повышенные пенсии начнут получать пожилые, прекратившие трудовую деятельность, а также отпраздновавшие 80-летний юбилей и оформившие I группу инвалидности. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Пенсионеры, которые в августе достигли 80-ти, с 1 сентября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии. Она вырастет в два раза – с 8 134 рублей 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в данном случае увеличение связано с необходимостью больших затрат на поддержание здоровья и приобретение лекарств, а также платы за уход.

Кроме того, удвоенная фиксированная выплата положена гражданам, которые в августе получили I группу инвалидности, отметил Сафонов.

Плюс ко всему с 1 сентября могут быть пересчитаны пенсии тем, кто уволился с работы три месяца назад. У нас пока еще действует механизм, при котором индексация не осуществляется, пока пожилой человек продолжает трудиться. Перерасчет сделают только после того, как он уволится, и данные об этом поступят в Социальный фонд.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

Ранее сенатор Ольга Епифанова назвала условие, при котором россияне могут получать сразу три пенсии. По ее словам, это реально, если гражданин официально работал в трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например РФ, Белоруссии и Казахстане.

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