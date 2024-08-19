Сенатор Епифанова: трудовой стаж россиян в странах ЕАЭС даст право на пенсию

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Трудовой стаж, полученный россиянами в странах Евразийского экономического союза, тоже даст им право на пенсию, рассказала в беседе с "Газетой.ру" сенатор РФ Ольга Епифанова.

По словам сенатора, если гражданин РФ официально работал пять лет в Белоруссии, три года в России и все оставшееся время в Казахстане, он сможет получать пенсию от трех государств за отработанный на их территории период.

"В настоящее время применяется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По нему каждое государство – член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств – членов союза объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях", – объяснила парламентарий.

При этом стаж, который был приобретен в разных странах, входящих в ЕАЭС, должен суммироваться, а каждое из государств, где человек работал, должно выплачивать ему пенсию только за свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав. В связи с этим Епифанова рекомендовала вовремя оформлять трудовые отношения с работодателями.

Сенатор также отметила, что право на пенсию в связи с работой по конкретной специальности и на определенной должности граждане получают за стаж работы, который они получили России. При этом такой же стаж работы, приобретенный в других государствах, входящих в ЕАЭС, учитывается на общих основаниях.

Вместе с тем процесс назначения пенсии с учетом соглашения ЕАЭС имеет большое количество нюансов. В связи с этим Епифанова посоветовала адресовать все связанные с этим вопросы Социальному фонду РФ и аналогичным госорганам государств союза.

Сенатор также обратила внимание, что граждане РФ, которым пенсия была назначена до 1 января 2021 года, получают выплаты в соответствии с соглашением СНГ или договором о сотрудничестве в области социального обеспечения (для отношений России и Белоруссии), подписанным 24 января 2006 года.

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