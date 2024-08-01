Доцент Дзгоева: пенсии перестают платить в случае смерти и отмены гражданства

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Россиянам перестают выплачивать пенсии в ситуациях, когда человек умер или признан без вести пропавшим, а также в случае потери права на получение соответствующих средств. Об этом РИА Новости сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)", – добавила она.

Кроме того, по ее словам, в качестве причины прекращения выплат пенсии может фигурировать аннулирование вида на жительство иностранцу или лицу без гражданства. При этом и сам пенсионер может отказаться от получения выплаты, уточнила Дзгоева.

Однако эксперт подчеркнула, что в случае устранения обстоятельств, из-за которых произошло прекращение перечисление пенсии, выплату можно будет восстановить.

"Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим или при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения", – добавила она.

Социальный фонд 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий граждан, работавших в 2023 году. Корректировка коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили не учтенные ранее средства.

Владимир Путин также назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, перерасчет выплаты соответствующей категории граждан давно изучалась правительством.

