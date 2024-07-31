Пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа 2024 года

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В августе 2024 года вступят в силу сразу несколько важных изменений. В частности, контрактники могут получить новую выплату, пенсии многих россиян увеличат, а правила назначения детского пособия уточнят.

Выплаты контрактникам

Военные, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО, получат федеральную выплату в 400 тысяч рублей. Она заменит собой аналогичную, установленную в ноябре 2022-го (она предусматривала единовременную доплату в виде 195 тысяч).

Кроме того, Владимир Путин рекомендовал регионам РФ дополнительно выплачивать не менее 400 тысяч рублей – средства на это предлагается брать из бюджета субъектов. Таким образом, единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны, может составить 800 тысяч рублей.

Повышение пенсий

С 1 августа пересчитают пенсии работающих россиян. На прибавку смогут рассчитывать пожилые, которые трудились в 2023 году и руководство платило за них страховые взносы. Причем неважно, проработал сотрудник месяц или весь год.

Итоговый размер доплаты будет зависеть и от периода, который человек был занят, и от суммы взносов работодателя. Никаких заявлений на перерасчет не потребуется – все сделают автоматически.

Также пенсию увеличат членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Это положено им по закону из-за тяжелых и опасных условий труда.

Кроме того, увеличенную пенсию стоит ждать тем, кто в июле отметил 80-летие, сообщила Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что у этой категории вдвое вырастет фиксированная часть выплаты: если сейчас она равна 8 134 рублям, то после индексации будет 16 296.

Банки и клиенты

С 1 августа цифровые рубли – новую электронную форму российской валюты – можно будет оставить наследникам. Для этого необходимо прийти в банк, где открыт счет или вклад, и составить отдельный вид завещания. Порядок передачи цифровых рублей по наследству правительство опубликует позднее.

А с 2 августа вступит в силу закон, ускоряющий продажу активов банков-банкротов. Теперь Агентство по страхованию вкладов сможет выкупать их имущество, выставленное на торги, но так и оставшееся без покупателя. Цена при этом составит половину от начальной. Благодаря этому активы банкротов будут распродаваться быстрее, кредиторы получат свои деньги в более короткие сроки.

Кроме того, с 5 августа представители банков и микрофинансовых организаций будут обязаны общаться с должниками под запись. Для этого у них появится специальное оборудование. Кредиторы должны фиксировать любой контакт с неплательщиками (в том числе текстовые, голосовые и иные сообщения) и хранить эту информацию не менее трех лет.

Поддержка семей

С 5 августа вступят в силу новые правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка до 17 лет. Теперь, если заявление подается по месту временной прописки или фактического проживания, специалисты проверят, где на самом деле живет гражданин и его дети. А у родителей или опекунов могут потребовать подтверждающие документы – договор найма жилья, справку о посещении ребенком детского сада или школы в регионе, где подается заявление.

Новый порядок понадобится в ситуациях, когда выплата на детей ранее была назначена в другом регионе, где величина прожиточного минимума меньше.

Транспорт

С 1 августа "Аэроэкспресс" перестанет перевозить пассажиров между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково – теперь этим займется ЦППК. Поезда компании будут ходить с тем же графиком и временем в пути, плюс сохранится промежуточная остановка на станции Аминьевская, откуда можно пересесть на БКЛ.

Цена билета составит 280 рублей, тогда как ранее она начиналась от 525. Купить их можно в кассах на станции, автоматах и мобильном приложении ЦППК. Билеты на поездки после 1 августа, приобретенные на "Аэроэкспресс" заранее, можно сдать на сайте перевозчика.

Автобусы компании, которые идут в аэропорты Домодедово и Шереметьево, продолжат курсировать как прежде, подчеркнули там.