Московская международная неделя кино пройдет в столице в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 28 августа. Ее посетители смогут увидеть российские и иностранные картины, а также посетить экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра правительства Москвы.

"Это будет одно из самых масштабных культурных событий года. К нему присоединится 100 площадок – почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий", – отметила Сергунина.

Всего на этот период запланировано более 300 кинопоказов, на которые смогут прийти зрители всех возрастов. Во время недели кино будут транслировать фильмы китайских режиссеров, в числе которых "Я помню", "Шаг к мечте" и "Король неба". Гости мероприятия также смогут посмотреть индийскую мелодраму "Заметки о жизни" и драму иранского производства "Коммивояжер".

Вместе с тем москвичи и гости города получат возможность посмотреть кино и на необычных локациях. Показы будут организованы в открытых бассейнах и на крышах отелей, отметили в пресс-службе.



Кроме того, на ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях будут открыты мобильные съемочные павильоны. Все, кто захочет посетить их, смогут нанести грим и попробовать себя в роли актеров. Там также удастся пройти обучение по операторскому искусству и сценарному мастерству и записать собственную видеовизитку.

Между тем с 27 августа по 1 сентября пройдет первый Московский международный фестиваль молодежного кино "Высоко". Прием заявок для участия в нем уже стартовал и продлится до 5 августа. Оценивать представленные работы будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди.