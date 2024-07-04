Фото: пресс-служба ВДНХ

Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября. Гости смогут пообщаться с популярными журналистами и телеведущими, рассказали представители пресс-службы департамента средств массовой информации и рекламы столицы.

Посетить мероприятие москвичи и гости города смогут бесплатно.

Организаторы фестиваля заявили, что он послужит площадкой для обмена знаниями и опытом в среде профессионалов. Посетители мероприятия смогут погрузиться в историю сферы медиа, а также изучить актуальные тренды. Кроме того, на фестивале жителям и гостям Москвы предложат варианты досуга для всей семьи.

"Фестиваль продемонстрирует разнообразие медиаформатов и технологий, даст возможность окунуться в мир медиа и узнать, как они работают, встретиться с популярными ньюсмейкерами, теле- и радиоведущими, журналистами, блогерами, посетить множество мероприятий, лекций и мастер-классов по всему спектру медиатематик: от информационной повестки, бизнеса, карьеры, цифровой безопасности до книг, игр, кино, здоровья, спорта, моды и досуга", – отметили представители пресс-службы ведомства.

В период проведения мероприятия на площадке будет открыто выставочное пространство. Гости смогут увидеть инсталляции, посвященные российским медиа. Также в рамках фестиваля откроется ярмарка разнообразных изданий. Там посетители получат возможность оформить подписку на газеты и журналы.

6 июля на площадке в "Лужниках" будет организован танцевальный кей-поп-фестиваль в формате K-pop random dance ("случайный танец"). Он пройдет в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В ходе мероприятия на площадке будет играть подборка из фрагментов популярных корейских песен.