Масштабную программу подготовили для гостей выставки на Никитском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Красочная выставка и арт-маркет "Искусство рядом" проходят в рамках 100-дневного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре. Мероприятия организованы при поддержке правительства Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия 2,5 тысячи молодых художников и дизайнеров объединения "Выставочные залы Москвы" будут представлять свои работы и приобщать жителей и гостей столицы к прекрасному. Посетители выставки смогут изучить современную живопись и тенденции в мире искусства, поучаствовать в творческих мастер-классах, а также купить понравившиеся картины и арт-объекты.

В субботу, 6 июля, в 14:00 художница Юлия Третьякова приглашает всех на занятие по скетчингу в рамках авторского проекта "Безусловная любовь". На нем гости создадут зарисовку "Маленькая пушистая собачка на Никитском" при помощи техники быстрых рисунков.

В 16:00 того же дня посетители смогут принять участие в сеансе арт-терапии в виде экспрессивного рисования "Арт-клякса", где каждый желающий сможет при помощи брызг и пятен краски пофантазировать и раскрыть свои творческие способности.

На следующий день, 7 июля, гости выставки смогут углубиться в основы портретного жанра на мастер-классе "Портретный рисунок", который состоится в 14:00. Занятие поможет разобраться в особенностях и разнице техник написания человеческого лица углем, сангиной и пастелью.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на Никитском бульваре состоится познавательная лекция о династиях великих художников. Посетители познакомятся с творчеством живописцев Брюлловых, Лансере, Клодтов, Бенуа. Ведущей лекции выступит глава просветительско-досугового отдела объединения "Выставочные залы Москвы" Татьяна Воробьева. Начало лекции – в 17:00.

Выставка, мастер-классы, арт-маркет, лекции и воркшопы проекта "Искусство рядом" на Никитском бульваре будут проходить каждый день до 8 сентября.

В рамках проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре также проходит большой "Фестиваль Детства" с 3 по 7 июля. Гости мероприятия получат возможность расписать чашку с игрушкой и веер, а также сделать кукол из цветных карандашей и увидеть различные детские спектакли.

А в саду имени Н. Э. Баумана пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный к Дню семьи, любви и верности. На фестивале будет открыт маркет с товарами благотворительных организаций, гости смогут пройти бесплатные мастер-классы и многое другое.

