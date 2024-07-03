Собянин: в "Царицыне" пройдет празднование Дня семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День семьи, любви и верности отпразднуют в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Программа начнется в 12:00 6 июля. В ее основе будет лежать мюзикл. Также в лектории состоятся встречи с деятелями культуры, художниками и спортсменами. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных играх и сделать памятные снимки.

Мюзиклы будут продолжаться до 22:00.

"На главной сцене пройдет марафон мюзиклов известных московских театров и музыкальных коллективов. На территории музея-заповедника – театрализованный перформанс "Пушкины и их персонажи". Малышей ждет дискотека "Детского радио", – цитирует градоначальника портал мэра и правительства столицы.

В дневной концертной программе на сцену выйдет симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", который исполнит хиты из популярных мюзиклов, таких как "Мамма Миа!", "Зорро", "Кошки" и других. Кроме того, слушатели смогут увидеть выступления звезд столичных мюзиклов Валерии Ланской, Анны Гученковой, Виктории Канаткиной, Сергея Ли, Владислава Кирюхина и Вадима Мичмана.

Для детей и взрослых организуют концертную программу "Цветные сны Максима Дунаевского". В сопровождении оркестра со сцены прозвучат песни из популярных фильмов "Летучий корабль", "Мэри Поппинс, до свидания", "Карнавал" и "Алые паруса".

Для юных зрителей подготовят постановки Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", семейного театра "Мамин театр", Детского музыкального театра юного актера и Московского театра кукол. Показы будут идти до 18:00. Дискотека "Детского радио" с участием групп Kinder Star, "Фэмили", Арины Заболотник и Лизы Волковой пройдет после них.

В зоне творчества с 12:00 до 20:00 проведут мастер-классы, на которых можно будет сделать сувениры, картины и шоперы.

"В лектории – познакомиться со знаменитыми спортсменами и художниками. Вход свободный", – сказал Собянин.

Во время открытой беседы "Дом с самоваром" художник, член Творческого союза художников России Екатерина Ульянова и член Союза коллекционеров России Алексей Ульянов расскажут о чайных традициях страны.

Вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой, телеведущей Марией Киселевой зрители посмотрят фильм "Под двумя небесами". Он посвящен искусству синхронного плавания, объединяющему спорт и творчество.

На лекции "Три сестры" проведут беседы о живописи с дочерями акварелиста Сергея Андрияки – художницами Елизаветой, Софьей и Марией.

Вечером на площадке для гостей подготовят презентацию книги Николая Носова "Кванты смеха. Иронические юморески". Отрывки из нее прочтут артисты театра "Сфера" Екатерина Ишимцева, Павел Гребенников и Илья Ковалев.

Помимо этого, в рамках праздника до 18:00 будут проходить народные забавы и игры на сплочение и ловкость. Всем желающим предложат научиться играть в волейбол и чеканку мяча. Проводить мастер-класс будут пятикратный чемпион России, победитель российских и международных соревнований Анатолий Янчев, призер международных турниров Валерий Чурбанов, призер и чемпион российских турниров Александр Мельников.

Более того, в Москве пройдут и другие мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Так, в саду имени Н. Э. Баумана состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На его площадке будет открыт маркет с товарами благотворительных организаций. На нем посетители смогут найти игрушки, книги, одежду и предметы интерьера.

