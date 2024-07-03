ВДНХ пригласила на бесплатные экскурсии в преддверии юбилея

Фото: Москва 24/Максим Денисов

ВДНХ приглашает москвичей на бесплатные экскурсии в преддверии юбилея. 1 августа исполняется 85 лет с момента открытия выставки, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия пройдут с 7 по 27 июля. В компании экскурсоводов можно будет побывать в центре "Космонавтика и авиация", музее славянской письменности "Слово", музее ВДНХ и прогуляться по территории выставки. Гости смогут узнать факты о развитии письменного языка и становлении русской государственности на квесте-экскурсии "Нестандартное уравнение". Он пройдет 7 июля в музее славянской письменности "Слово".

С будущим отечественной космонавтики познакомят на экскурсии "ВДНХ: мечтая о будущем" в центре "Космонавтика и авиация". Посетить ее можно 7 июля в 17:00, 18:00 и 19:30.

Веселые истории о ВДНХ из уст ее заслуженных сотрудников можно услышать на встрече-экскурсии "От всей души о выставке", которая пройдет в 18:30 15 и 22 июля.

Узнать о реставрации павильонов можно будет на экскурсиях "Разные стили письма и дизайн в символике ВСХВ — ВДНХ за 85 лет" и "Новая эра ВДНХ". Обе состоятся 27 июля.

В этот же день начнется экскурсия-лекция "Космос" на ВДНХ". На ней гости узнают, когда на выставке появились первые макеты космических аппаратов и в каких павильонах размещались образцы орбитальной техники.

Все мероприятия бесплатные, но понадобится предварительная регистрация на сайте.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили принять участие в фестивале "Дружба народов", который пройдет с 4 по 7 июля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ. Организаторы подготовят для посетителей фильмы и лекции, рассказывающие о кинематографе студий Союзных республик периода эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Например, цикл лекций "Кино в эвакуации" прочитает киновед Станислав Луговой. Также горожане смогут посетить встречу с художником по костюмам, старшим научным сотрудником, хранителем фонда кинофототехники и предметно-мемориального фонда Музея кино Эммой Малой.

