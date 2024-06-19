Кинофестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 4 по 7 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей и гостей столицы пригласили принять участие в фестивале "Дружба народов", который пройдет с 4 по 7 июля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Организаторы подготовят для посетителей фильмы и лекции, рассказывающие о кинематографе студий Союзных республик периода эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Например, цикл лекций "Кино в эвакуации" прочитает киновед Станислав Луговой. Также горожане смогут посетить встречу с художником по костюмам, старшим научным сотрудником, хранителем фонда кинофототехники и предметно-мемориального фонда Музея кино Эммой Малой.

Она расскажет о своем детстве, проведенном в эвакуации, а также своем отце, кинорежиссере Рафаиле Перельштейне, и об участии в съемках картины Марка Донского "Радуга".

Между тем москвичей пригласили на Международный молодежный фестиваль "ЛЦТ.Фест", который пройдет в кластере "Ломоносов" 28 и 29 июня. Гостей ожидает насыщенная деловая программа: дискуссии с лидерами мнений, руководителями ведущих российских корпораций, пленарные сессии и многое другое.

Помимо этого, 22 и 23 июня в столице состоятся четыре бесплатных концерта в рамках программы "Военные оркестры в парках". Например, на сцене музея-усадьбы "Люблино" классические и эстрадные произведения исполнит Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища под руководством военного дирижера майора Ивана Краснецкого.