Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в саду имени Баумана

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", приуроченный к Дню семьи, любви и верности, пройдет в саду имени Н. Э. Баумана. Он состоится в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В Год семьи хочется, чтобы самый семейный праздник прошел особенно тепло и душевно, запомнился яркими деталями и принес много добрых впечатлений. Уверены, наш фестиваль этому поспособствует: в программе множество мероприятий и сюрпризов, которые согреют сердца и надолго останутся в памяти", – заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Так, в рамках фестиваля будет открыт маркет с товарами благотворительных организаций. На нем посетители смогут найти игрушки, книги, одежду и предметы интерьера. Все полученные за них средства будут направлены на поддержку подопечных благотворительных фондов.

Кроме того, на фестивале пройдут бесплатные мастер-классы. Участники получат возможность собственноручно создать браслеты с пожеланиями, расписать деревянные игрушки, а также освоить азы мыловарения. Такие мероприятия состоятся и в пространстве "Добрая мастерская", которое будет организовано "Мосволонтером". Все материалы, необходимые участникам мастер-классов, выдадут на месте.

Также на фестивале будет открыта площадка "Пушистый друг", где посетителей будут ждать подопечные столичных фондов, которые помогают бездомным животным. Каждое из них имеет прививки, стерилизовано и социализировано. Все москвичи, которые уже имеют домашнее животное, смогут побывать на встречах с экспертами, которые дадут им советы по уходу за питомцами. Кроме того, на площадке можно будет воспользоваться услугами грумера.

В рамках фестиваля также пройдут встречи со знаменитостями. Так, 6 июля в 16:00 актриса Елизавета Арзамасова расскажет москвичам о том, как она пришла к благотворительной деятельности и почему добрые дела имеют особое значение в Год семьи. Уже на следующий день в 12:00 актер Леон Кемстач поделится своим мнением о значимости социальных проектов и расскажет о собственном участии в них.

Также на сцене ежедневно будут выступать известные диджеи, а по утрам на фестивале будут проводиться зарядки, которые будут вести популярные радиоведущие. Гости также смогут послушать добрый стендап с Надеждой Бобрышевой и Кариной Салиховой, посетить дизайнерские своп-шоу, принять участие в квизе о Москве и прийти на вечерние кинопоказы семейных фильмов, которые пройдут под открытым небом.

Кроме того, все желающие получат возможность принять участие в квесте, посвященном благотворительности. Им удастся узнать о добрых делах и системной помощи, а также выиграть приятные призы. По итогам конкурсов партнеров фестиваля гостям будут вручаться подарки. Состоится также беспроигрышная лотерея в поддержку благотворительных организаций.

Те москвичи, которые предпочитают спокойный отдых, смогут посетить площадку для пикников, где они смогут провести время с друзьями и близкими или присоединиться к интерактивным развлечениям. Здесь же будет создано место для буккроссинга, куда можно будет принести любую прочитанную книгу в обмен на другую. Самые юные посетители фестиваля смогут поиграть на детской площадке, где будут работать аниматоры и пройдет шоу мыльных пузырей.

Фестиваль будет проводиться 6 и 7 июля с 11:00 до 21:00. Посетить все его мероприятия можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что участники выставки на Никитском бульваре, которая проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", организуют флешмоб 4 июля. Среди его участников будет известный иллюстратор Людмила Рутка. Она оформила пастелью множество детских книг, в том числе "Секрет волшебника", "Солнечные люди" и "Волшебное путешествие".