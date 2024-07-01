Участники "Лета в Москве. Все на улицу!" смогут получить эксклюзивные сувениры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новая акция "Ваши любимы сувениры. С заботой от "Миллиона призов" началась в столице в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". До 15 июля на его площадках заработают 26 павильонов с подарками, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для оформления сувенира необходимо зайти на сайт "Миллион призов" и авторизоваться. После этого нужно выбрать категорию "Фестивальные сувениры", нажать на понравившийся предмет, отметить подходящий для выдачи адрес и обменять городские баллы на конкретную позицию. Оформить заказ необходимо за 48 часов до получения подарка, спустя двое суток в личном кабинете будет доступен QR-код, который следует показать сотруднику павильона.

На сайте "Миллион призов" горожане могут обменивать городские баллы на товары и услуги более 400 партнеров. Для москвичей доступны скидки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты в театры и парки, сувениры с логотипами проектов, а также пополнение транспортной карты "Тройка", счета приложения "Парковки России" и другое.

Благодаря фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!" у жителей столицы появилось больше возможностей для досуга. На столичных набережных москвичи могут выучить несколько видов танцев.

Жители столицы уже выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля в соответствующем опросе "Активного гражданина". Большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).

