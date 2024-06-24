Три тысячи посетителей "Лета в Москве. Все на улицу!" получили городские баллы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три тысячи посетителей фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" получили по 300 городских баллов в акции "Активное лето", которая проходит в проекте "Активный гражданин", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Баллы участники получают за оценку мероприятий, например, тренировки, кулинарного шоу или танцевального занятия. После этого они могут обменять их на полезные товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов". При этом розыгрыши проводят с помощью генератора случайных чисел.

На информационных стойках на каждой площадке размещены QR-коды: с их помощью можно перейти на специальную страницу на сайте проекта. Пользователю необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а номер телефона должен совпадать с указанным в личном кабинете. Достаточно отсканировать любой QR-код и поставить оценку от одного до пяти.

Акция "Активное лето" продлится до конца работы фестиваля – 8 сентября. Впереди осталось еще 11 розыгрышей.

Ранее москвичи выбрали самые интересные мероприятия вышеуказанного фестиваля в соответствующем опросе "Активного гражданина". Так, большинство голосовавших предпочитают посещать кинопоказы, концерты, стендап-выступления и театральные поставки.

При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).

