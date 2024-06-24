На востоке Москвы можно бесплатно забронировать площадки для мероприятий

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" москвичи могут арендовать площадки на севере города для проведения мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

В сквере у Гольяновского пруда для аренды доступна открытая жаровня. В распоряжении москвичей есть дровяной гриль и торговый прилавок, точка подключения к электричеству, техническое помещение и Wi-Fi. Неподалеку от жаровни есть сцена для проведения мастер-классов, литературных чтений и других мероприятий, а также торговое шале, шале для анимации и общественного питания.

На Городецкой улице москвичи могут арендовать одно из четырех торговых шале, шале для общественного питания, шале анимации, сцену и жаровню. Последняя оснащена торговым прилавком, освещением, есть выход в интернет.

В Детском Черкизовском парке для аренды доступен амфитеатр на 100 зрителей и площадка для воркаута с 56 тренажерами. В Гольяновском парке москвичи могут арендовать площадку для досуга и спорта вместимостью до 100 гостей, а также воркаут-зону на 30 человек.

На фестивальной площадке в Перовском парке для бронирования доступна деревянная сцена, которая вмещает до 50 зрителей. Там можно организовать кинопоказ или литературный вечер. На Измайловском бульваре можно арендовать площадку для досуга и спорта на 100 человек. Творческие мероприятия можно организовать в ротонде в Семеновском сквере.

Ранее сообщалось, что обновленный скейт-парк в Парке Горького вновь открыли для катания. Для гостей создали современную и удобную инфраструктуру, которую оснастили яркими рампами и комфортной зоной ожидания с видом на скейт-парк, а также крытой зоной отдыха с кондиционером.