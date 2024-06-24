День рождения Бабы-яги отметят в Московской усадьбе Деда Мороза

Фото: Московская Усадьба Деда Мороза

День рождения сказочного персонажа Бабы-яги отметят 29 и 30 июня в Московской усадьбе Деда Мороза. Одному из самых любимых персонажей, рассказали в пресс-службе усадьбы, исполняется 400 лет.

В честь праздника с 12 до 18 часов проведут яркую программу, на которой ожидаются и другие персонажи русских сказок – Кощей Бессмертный, Леший, Кикимора, Василиса Премудрая, Водяной и Соловей-разбойник, а также различные иллюзионисты и волшебники. Именинницу поздравят и герои программы "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша и Филя.

"Столько сказочных героев в одном месте можно увидеть только раз в год", – добавили в Усадьбе Деда Мороза.

Хозяин резиденции, Дедушка Мороз, также приедет на празднование. Кроме того, Баба-яга сама подготовила подарки для гостей. Их ожидают веселые игры, мастер-классы, представления, интерактивные квесты и шоу мыльных пузырей.

В пресс-службе напомнили, что только в эти дни можно будет увидеть, как сам Кощей встанет за пульт диджея и устроит вечеринку с миксами советских и современных детских песен.

"Все желающие смогут получить волшебные предсказания от именинницы и ее помощницы Кикиморы", – подчеркнули в усадьбе.

На территории резиденции Дедушки Мороза для горожан подготовили сказочные фотозоны и арт-объекты, а также травяной уголок Бабы-яги, где предлагают сыграть в игру "Угадай запах", узнать все факты об имениннице и даже составить ей поздравление. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Между тем третий ежегодный фестиваль транспорта "Ретрорейс" пройдет на Воробьевых горах 14 июля. Его гости смогут увидеть общественный, специальный и личный транспорт 1980–1990-х годов, а также посетить экскурсии и купить винтажные вещи на местном рынке.