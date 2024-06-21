Фестиваль транспорта "Ретрорейс" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Третий ежегодный фестиваль транспорта "Ретрорейс" пройдет на Воробьевых горах 14 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу столичного Музея транспорта.

Гости фестиваля смогут увидеть общественный, специальный и личный транспорт 1980–1990-х годов, а также посетить экскурсии и купить винтажные вещи на местном рынке.

"(Можно будет . – Прим. ред.) посетить просветительские и развлекательные мероприятия для всей семьи и узнать больше об истории транспорта столицы", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Участниками мероприятия, которые предоставят свою технику, станут различные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и партнеры музея.

"Поговорим о популярном в то время городском и личном транспорте, о том, как функционировала и чем жила Москва. Сотрудники научно-исследовательской службы музея и приглашенные эксперты расскажут об особенностях эпохи, инженерных решениях и людях, которые тесно связаны с транспортным наследием 1980-х и 1990-х", – уточнила директор музея Оксана Бондаренко.

В ретрогараже, по информации пресс-службы, можно будет отдохнуть всей семьей и попробовать охлаждающий лимонад и купить аксессуары для автомобиля, а также получить сувениры, поучаствовав в гонке на радиоуправляемых машинах.

Для юных посетителей организаторы проведут мастер-классы на тему сборки гаража, автомоделирования, устройства мотора и изготовления брелоков. Здесь же для детей будут доступны мастер-классы и анимация с персонажами мультфильмов, игротека и гонки на педальных машинах.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

Ранее стало известно, что текущим летом столичный Дептранс впервые организует Кубок Москвы по историческому ралли. Так, 14 июля пройдет второй этап ралли от Музея транспорта Москвы, а 10 августа – от Музея гаража особого назначения ФСО России.

