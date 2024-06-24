Дни культуры ОАЭ пройдут на Манежной площади

Фото: пресс-служба Мостуризма

Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов пройдут на Манежной площади с 28 июня по 2 июля в рамках проекта "Лето в Москве", передает заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что программу подготовили посольство ОАЭ в столице и правительство Москвы. Так, горожане узнают о достопримечательностях страны, традиционных костюмах и кухне, изучат технику росписи хной, а также смогут посетить выставки картин и фотографий.

"Партнерские отношения между нашими государствами развиваются во многих сферах, в том числе в туризме. Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ – в восемь раз больше, чем годом ранее", — цитируют Сергунину на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что особой популярностью у туристов из ОАЭ пользуется гастрономия, которая совмещает кухни разных народов мира, а также русская культура, большое количество парков и музеев.

По словам чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в РФ Мохаммада Ахмада Султана Есса Альджабера, Манежную площадь для проведения мероприятия выбрали не случайно.

"Нам очень хотелось провести мероприятие в этом знаковом месте, на этой красивой площади, которая является исторической и считается одним из самых красивых туристических районов города Москвы", – подчеркнул посол.

Он также добавил, что культурный обмен между двумя дружественными странами перешел на новую и качественную стадию, а Москва считается одним из привлекательных туристических направлений для жителей Эмиратов.

Между тем москвичей и гостей города пригласили на день рождения сказочного персонажа Бабы-яги, которое пройдет 29 и 30 июня в Московской усадьбе Деда Мороза. В честь праздника с 12 до 18 часов проведут яркую программу, на которой ожидаются и другие персонажи русских сказок – Кощей Бессмертный, Леший, Кикимора, Василиса Премудрая, Водяной и Соловей-разбойник, а также различные иллюзионисты и волшебники. Именинницу поздравят и герои программы "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша и Филя.

