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24 июня, 11:29

Культура

Фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 впервые пройдет в парке "Красная Пресня"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

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Музыкальный фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 пройдет 6 июля на новой площадке – в парке "Красная Пресня". Мероприятие проводится в столице уже в 9-й раз.

Начало фестиваля в 16:00. Вход свободный.

Мероприятие в парке "Красная Пресня" пройдет при поддержке мобильного оператора Tele2. Как отметили в компании, проект способствует развитию молодых исполнителей аналогично тому, как Tele2 поддерживает культурное развитие молодежи через стрим "На связи с искусством" и позволяет активно взаимодействовать с музыкальным сообществом и вносить свой вклад в развитие искусства.

Откроет фестивальный лайнап московская группа-коммуна LES ROOK, для которой это первый фестивальный сет. Также свое первое появление на "Соломе", еще и в обновленном составе, отметит группа YOUJNEE.

В рамках фестиваля запланировано несколько премьер: певица Лиза Матрешка презентует новую композицию "Лучшая жизнь", а рэпер Beescus исполнит треки из нового альбома "Лексус мьюзик", релиз которого запланирован на конец лета.

Посетят "Солому" и друзья фестиваля – группа SHOO, которая является резидентом с 2015 года. В этот раз SHOO презентуют на сцене треки с грядущего мини-альбома "Комнаты". Также впервые будет исполнен дуэт с группой "АНДРЕГРАУНД" – песня "Счастливы".

Хедлайнером фестиваля станет группа "Обе Две".

Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте.

При поддержке мобильного оператора Тele2.
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