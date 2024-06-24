Выставка "Семья – душа России" откроется в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Семья – душа России" пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 27 июня по 25 августа. Она состоится в рамках Дня семьи, любви и верности и Года семьи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тема экспозиции – отчий дом, семья, родители. На выставке можно будет посмотреть на шедевры из собраний Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского музея-заповедника, музея-заповедника "Царицыно" и прочих культурных учреждений России.

Помимо этого, в экспозицию войдут работы победителей Всероссийского конкурса художественных работ "Семья – душа России". Это современные авторы, студенты творческих вузов, юные живописцы и художники-непрофессионалы.

В этом году участникам предложили поразмышлять о понятии родительского дома как места взросления и обретения себя, а также получения представлений о мире и моральных ориентиров, направляющих затем человека по жизни.

Из более 1,5 тысячи работ художников со всей страны оргкомитет отобрал 175. Из них 59 произведений были сделаны профессиональными живописцами, 8 работ – художниками-любителями, 13 – студентами художественных вузов и 95 детских рисунков.

Кроме того, посетители также смогут посмотреть на иконы XVI–XVIII веков, в том числе увидеть икону с образами православных святых Петра и Февронии Муромских, которая экспонируется в процессе реставрации.

Особенность выставки состоит в экспонировании конкурсных работ вместе с шедеврами русской живописи из собраний ведущих российских музеев. Благодаря такому формату можно будет сравнить видение и подход художников прошлого и настоящего, использующих одну тему. Посетить экспозицию можно по билету в музей.

Ранее сообщалось, что фотовыставка о столичной молодежи пройдет на Гоголевском бульваре с 24 июня по 4 июля. Она уже заработала в парке культуры и отдыха "Ходынское поле", где будет длиться до 30 июня.

До этого стало известно, что около 3,5 тысячи арт-объектов продали в первую неделю работы выставки "Искусство рядом", которая проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре.