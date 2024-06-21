Никитский бульвар превратился в творческую лабораторию молодых художников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 3,5 тысячи арт-объектов продали в первую неделю работы выставки "Искусство рядом", которая проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

Всего на стендах выставлено более 2,5 тысячи работ молодых художников. Жители и гости столицы могут купить понравившиеся предметы искусства. Например, с момента открытия выставки удалось продать около 162 авторских картин, трех тысяч открыток и гравюр, а также 300 предметов декоративно-прикладного искусства.

Выставка "Искусство рядом" продолжит свою работу до 8 сентября. Каждый день в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00 на Никитском бульваре она доступна для жителей Москвы. При этом там можно не только купить арт-объекты, но и поучаствовать в различных мастер-классах или пленэрах, в рамках которых педагоги учат гостей работать акварелью и показывают другие техники живописи. Кроме того, художники на глазах у зрителей могут создать произведения искусства. Например, мастера шаржа рисуют юмористические портреты всех желающих.

В подготовке выставки приняло участие объединение "Выставочные залы Москвы", в которое входят более 20 столичных галерей. Именно они позволяют увидеть новые таланты, поддерживают молодых художников и так далее.

Ранее сообщалось, что ряд мероприятий пройдет на столичных набережных в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". На более чем 600 площадках во всех районах города состоятся мастер-классы, кинопоказы, занятия танцами, спортивные тренировки и экскурсии.

