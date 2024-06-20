Первая выставка проекта "Искусство в метро" заработала в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первая выставка проекта "Искусство в метро" заработала в столице. Художники представили свои картины в Музее Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вдохновением авторов картин стал метрополитен. Отбор работ осуществлялся Объединением "Выставочные залы Москвы". Выставка продлится до 25 августа.

"Сегодня мы открыли прием заявок на участие в первом сезоне проекта "Искусство в метро", в рамках которого творческие личности смогут заявить о себе и расширить свою аудиторию. Московское метро – само по себе масштабное произведение искусства. Мы уверены, что оно вдохновит участников проекта на создание талантливых работ", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экспозиция приурочена к началу приема заявок на участие в проекте.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект "Искусство в метро". Локации отбирались по трем критериям: безопасность для творца, прекрасный вид на архитектуру метро и отсутствие помех для пассажиров. Лучшие участники проекта получат в подарок именные карты "Тройка", а также откроют доступ к закрытым локациям метрополитена.

