Седьмой сезон музыкального проекта "Зеленка" пройдет в Москве

Фото: vk.com/zelenkamusic

Седьмой сезон проекта "Зеленка" пройдет в саду имени Н.Э. Баумана с 14 июня по 30 августа. На бесплатных вечеринках гостей ждут инди, поп, рок, джаз и соул в живом исполнении, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего планируется организовать более 10 летних концертов. В этом году серию выступлений представит артистка хора Антона Беляева, певица и мультиинструменталист Ася Гурзо. Она исполнит композиции из своего будущего альбома.

Проект стартовал в 2017 году во дворе культурного центра "Москвич", а с 2021 года музыканты начали выходить на сцены в центре города. За 6 лет работы к "Зеленке" присоединились свыше 60 артистов, а число слушателей превысило 10 тысяч.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская A Cappella". Мэр напомнил, что фестиваль, в котором примут участие вокальные коллективы и солисты из разных стран, вернется в августе на московские концертные площадки после пятилетнего перерыва. Лучших выберет жюри, которое оценит уровень вокала, сложность репертуара, артистизм, костюмы, реквизит и общее впечатление от выступлений.

До этого сообщалось, что авторские композиции победителей проекта "Музыка в метро" начали транслировать на нескольких десятках локаций в Москве и за ее пределами.

Как отметили в Московском продюсерском центре, было отобрано 55 треков, которые стали частью летнего плейлиста парковых и культурных пространств.