Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская A Cappella"

Фото: Московские сезоны

Прием заявок на участие в Международном музыкальном конкурсе "Московская A Cappella" открылся в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что фестиваль, в котором примут участие вокальные коллективы и солисты из разных стран, вернется в августе на московские концертные площадки после пятилетнего перерыва. Лучших выберет жюри, которое оценит уровень вокала, сложность репертуара, артистизм, костюмы, реквизит и общее впечатление от выступлений.



Жители столицы могут прийти и посмотреть выступления, так как вход на фестиваль будет бесплатным.

"Самые крупные расположатся на Манежной площади, у Политехнического музея и на площади Революции. На Патриарших прудах для выступлений соорудят специальный понтон", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авторские композиции победителей проекта "Музыка в метро" начали транслировать на нескольких десятках локаций в Москве и за ее пределами.

Как отметили в Московском продюсерском центре, было отобрано 55 треков, которые стали частью летнего плейлиста парковых и культурных пространств.