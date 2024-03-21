21 марта, 18:39Культура
Международный конкурс песни "Интервидение" пройдет в Москве в 2024 году
Фото: depositphotos/cookelma
В 2024 году в Москве состоится международный конкурс песни "Интервидение". Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
Ранее местом проведения конкурса указывался Санкт-Петербург, сейчас же город поменяли на Москву.
Об инициативе организовать в РФ конкурс "Интервидение" в ноябре прошлого года сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст тогда отметил, что участие в нем смогут принять и зарубежные страны. Он заявил, что в конкурсе не будет политических влияний и ограничений. "Интервидение" будет "свободной трибуной", где все страны смогут представить образцы своей популярной музыки.
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