20 ноября, 11:20Культура
Фадеев объявил о создании международного музыкального конкурса "Евроазия"
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Продюсер Максим Фадеев заявил о подготовке к запуску международного музыкального конкурса "Евроазия". Мероприятие планируется на территории Узбекистана. Об этом сообщает "Газета.ру".
По слова продюсера, организаторами конкурса выступят Россия, Узбекистан и Турция. Задумка была готова к реализации еще в начале года.
"Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан – Юлдуз Усманова, а Турцию – самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии", – поделился Фадеев.
Продюсер, говоря о новом проекте, отметил, что по концепции "Евроазия" будет напоминать Олимпиаду, но только с элементами музыки. Конкурс планируют проводить каждый год в августе.
Организаторы уже начали принимать заявки на участие. По словам Фадеева, желающих много. Они есть и среди стран, ведущих в отношении РФ недружественную политику.
Ранее в России предложили создать музыкальный конкурс "Интервидение". Предполагалось, что участвовать в нем смогут и зарубежные исполнители. Гендиректор Первого канал Константин Эрнст, комментируя инициативу, заявил, что в ней не будет места политическому влиянию.
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