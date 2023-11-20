Фадеев объявил о создании международного музыкального конкурса "Евроазия"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Продюсер Максим Фадеев заявил о подготовке к запуску международного музыкального конкурса "Евроазия". Мероприятие планируется на территории Узбекистана. Об этом сообщает "Газета.ру".

По слова продюсера, организаторами конкурса выступят Россия, Узбекистан и Турция. Задумка была готова к реализации еще в начале года.

"Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан – Юлдуз Усманова, а Турцию – самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии", – поделился Фадеев.

Продюсер, говоря о новом проекте, отметил, что по концепции "Евроазия" будет напоминать Олимпиаду, но только с элементами музыки. Конкурс планируют проводить каждый год в августе.

Организаторы уже начали принимать заявки на участие. По словам Фадеева, желающих много. Они есть и среди стран, ведущих в отношении РФ недружественную политику.

Ранее в России предложили создать музыкальный конкурс "Интервидение". Предполагалось, что участвовать в нем смогут и зарубежные исполнители. Гендиректор Первого канал Константин Эрнст, комментируя инициативу, заявил, что в ней не будет места политическому влиянию.

