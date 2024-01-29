Начался прием заявок на участие в проекте "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве стартовал прием заявок в рамках проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Об этом рассказал глава Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Артисты, желающие принять участие, могут отправить заявку до 18 февраля. Жюри, состоящее из продюсеров и артистов, оценит музыкальные данные финалистов. Лучшие композиции включат в плейлисты музыкальных сервисов, а также они будут играть в столичных парках летом.

"На прослушиваниях мы стараемся собрать для жителей и гостей города универсальный плейлист, чтобы музыкальные композиции органично вписывались в каждый парк, его идею и историю, подчеркивая привлекательность пространства. Главным образом мы ориентируемся на качество материала и оригинальность звучания артистов", – передает портал мэра и правительства столицы слова Петрова.

У артистов, в свою очередь, появляются новые возможности для продвижения, добавил он. Благодаря проекту они могут расширить аудиторию своих слушателей. Прошлым летом композиции победителей звучали в парках свыше 5,5 тысячи часов.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать в России музыкальный конкурс "Интервидение".

Отмечалось, что РФ выступает с инициативой запуска двух новых форматов сотрудничества в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Речь идет о самостоятельном открытом Евразийском кинофестивале и кинопремии, а также о музыкальном конкурсе "Интервидение", уточнила она на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.



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