Прием заявок на олимпиады "Искусство – детям" начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на олимпиады "Искусство – детям" стартовал с 1 декабря в Москве. Победители смогут стать участниками третьего тура конкурса на получение грантов столичного мэра в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй туры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в городе проведут 14 олимпиад в рамках профильных конкурсов и фестивалей московских школ искусств. Как рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, олимпиады организуют по 18 направлениям, среди которых музыка, хореография, художественное и театральное искусство. В этом году в олимпиадах уже поучаствовали свыше 840 талантливых людей, подчеркнул он.

Отмечается, что в 2022 году на конкурс на получение грантов мэра подали около 2,5 тысячи заявок. Вместе с участниками олимпиад на них претендовали свыше 3,3 тысячи конкурсантов. По результатам олимпиад в третий тур попали 36 детей, из которых семеро получили гранты первой степени, восемь – второй степени, шестеро – третьей степени.

На большинство олимпиад уже открыт прием заявок. Подробная информация размещена на сайте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 100 тысяч московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом учебном году. Мэр отметил, что у детей появилась возможность лучше узнать Москву и ее историю в игровой форме, также ребята решают загадки об известных городских зданиях и музеях.

На данный момент проводится основной этап олимпиады. Он завершится в конце марта следующего года, уточнил Собянин.

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