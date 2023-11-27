Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 100 тысяч столичных школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в текущем учебном году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что у ребят появилась возможность лучше узнать город и его историю в игровой форме. Школьники решают загадки об известных московских зданиях и музеях.

Собянин уточнил, что сейчас проходит основной этап олимпиады, который должен завершиться в конце марта.

"Для школьников открыто множество площадок. В этот раз в проекте в том числе участвуют галерея "Здесь на Таганке", Выставочный зал Варги, галереи "Беляево", "Выхино" и "Печатники", – говорится в публикации мэра.

Ранее Собянин поздравил столичных школьников с победой на международной астрономической олимпиаде. Он рассказал, что ребята завоевали шесть медалей. Абсолютным победителем стал Дмитрий Тимофеев.

Градоначальник напомнил, что в образовательном центре "Сириус" соревновались ученики из 14 разных стран. Они выполняли практические и теоретические задания, а также проводили небольшие исследовательские работы.



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