Собянин поздравил школьников из Москвы с победой на международной олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на международной астрономической олимпиаде, заявил градоначальник в своем телеграм-канале.

"Москвич Дмитрий Тимофеев стал абсолютным победителем на 2-й Открытой международной астрономической олимпиаде. В целом московские школьники в составе команды России завоевали шесть медалей", – уточнил он.

Помимо абсолютного победителя, золото также получили Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства, а также ученики школы № 57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.

"Ребята, вы большие молодцы! Поздравляю", – написал Собянин.

Он также напомнил, что в образовательном центре "Сириус" соревновались ученики из 14 разных стран. Они выполняли практические и теоретические задания, а также проводили небольшие исследовательские работы.

Мэр Москвы подчеркнул, что столичные ученики показывают свои высокие результаты и на других соревнованиях. Российские школьники получили 8 медалей на 27-й Международной астрономической олимпиаде, которая завершилась в Китае.

Золотую медаль выиграла Екатерина Тюхтикова из столичной общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а еще 5 серебряных наград получили учащиеся школ и лицеев столичного региона, указал мэр.

Ранее также уточнялось, что еще 1 награду получил представитель из Санкт-Петербурга, а бронзу завоевал ученик Мордовского республиканского лицея для одаренных детей.

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