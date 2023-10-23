Фильм об арктической экспедиции столичных школьников победил на международном фестивале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фильм, созданный столичными школьниками на основе уникальных кадров из арктической экспедиции, стал лауреатом XXVI Московского международного кинофестиваля "Вертикаль-2023" в номинации "Путешествия и приключения". Об этом сообщила продюсер фильма, руководитель PR-службы департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко.

"Участники экспедиции делятся своими впечатлениями и рассказывают, каково это – стать настоящим полярником в 16 лет. Также показан непростой быт ребят в Арктике: многочасовые переходы, приготовление еды в условиях вечной мерзлоты, исследования, кроме того, запечатлена встреча с белым медведем", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Фильм создала команда медиацентра московского департамента образования и науки. Благодаря проекту "Большая арктическая экспедиция" более 40 тысяч столичных школьников участвуют в творческой, спортивной и познавательной деятельности, связанной с Арктикой.

Значительная часть фильма рассказывает об исследовании Крайнего Севера и его первооткрывателях. Идейным вдохновителем картины выступил Матвей Шпаро, а редактором и режиссером – Ольга Старокожева.

Фильм опубликован на портале "Школа.Москва", а также на Московской образовательном канале.

До этого стало известно, что московские школьники завоевали 26 медалей на международных олимпиадах в 2023 году. Только 11 медалей ученикам удалось завоевать на Европейской географической олимпиаде. Соревнования прошли по школьным дисциплинам, в том числе биологии, физике и химии.

