Педагогов госпитальной школы наградили в День учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в День учителя наградила педагогов-тьюторов московской госпитальной школы "УчимЗнаем" в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Педагогов отметили почетными званиями и знаками отличия за многолетний труд, заслуги в образовательной сфере, личные заслуги в оказании помощи молодым работникам, а также за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

"Работа учителя – это не просто труд, это самое настоящее призвание. Это терпение, умение находить общий язык с детьми, это преданность своему делу. Но работа госпитального учителя сложнее. Она требует еще большего внимания и любви. Ваши ученики – это не обычные дети, а маленькие пациенты. Помимо высоких педагогических навыков, вы должны обладать и психологическими, и медицинскими. И вы прекрасно с этим справляетесь", – сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что всего в Москве работают 200 педагогов-тьюторов, которые обслуживают федеральные и городские клиники. В этих медучреждениях получают помощь дети с наиболее сложными диагнозами со всей России. Она добавила, что эти педагоги обучают порядка 5 тысяч учеников.

Тьютор школы Лариса Будан получила звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", Татьяна Брежнева – нагрудный знак "Почетный наставник", Светлана Гончарова – нагрудный знак "За верность профессии", Павел Котлеров – нагрудный знак "Молодость и Профессионализм", Ирина Решетникова – звание "Почетный работник образования города Москвы".

Ракова отметила, что благодаря работе учителей госпитальной школы "УчимЗнаем" школьники добиваются больших результатов. В 2022 году четыре девятиклассника получили аттестаты с отличием и два одиннадцатиклассника окончили школу с золотыми медалями. Также в прошлом году в 9-м классе 42 ученика успешно сдали ОГЭ и 22 ученика 11-го класса – ЕГЭ.

Заммэра подчеркнула, что дети принимают участие в конкурсах, научных конференциях, а также мероприятиях вузов. Свыше 500 школьников в 2022 году стали участниками Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, четыре участника заняли призовые места в Московской олимпиаде школьников, еще двое – заняли первое место в конкурсе исследовательских и творческих проектов от МПГУ и ВШЭ.

Задачей проекта "УчимЗнаем" является создание полноценной жизни для детей, которые на протяжении нескольких месяцев и лет проходят лечение от онкологии или после трансплантации органов. При этом обучение проходит по желанию детей. Также учитывается состояние пациентов.

Город и школа "УчимЗнаем" изменили подход к обучению школьников, находящихся на длительном лечении. Проект реализуется на девяти городских и федеральных площадках Москвы, включая детский хоспис и Морозовскую больницу.

Такой опыт обучения распространен более чем в 60 регионах России и в странах СНГ. Специалистами разработаны методы и подходы обучения. В госпитальной школе ученики получают полноценное образование. Кроме того, дети обучаются всем школьным предметам по основным общеобразовательным программам.

Каждый ребенок проходит индивидуальный маршрут, в который вносят занятия по предметам, в кружках и секциях. Детей обучают не только в школьном секторе в малых группах, но и в больничных палатах, боксах и других помещениях лечебных отделений медорганизации. При этом образовательные помещения не напоминают больницу, что позволяет отвлечь ребенка от болезни и лечения.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова объявила учителем 2023 года в России педагога русского языка и литературы школы при диппредставительстве России в Иране Олега Янковского. Также она назвала четырех призеров конкурса.

До этого сообщалось, что четыре педагога из Москвы вышли в финал Всероссийского конкурса "Первый учитель". Финалистами стали Светлана Бирюкова из школы № 2083, Наталия Ожогина из школы "Марьина Роща" имени Орлова, Дина Мукажанова из школы № 1905 и Елизавета Пескова из школы № 236 имени Героя Советского Союза Щедрина.

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