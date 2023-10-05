Учителем года в России стал педагог русского языка Олег Янковский

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Победителем конкурса "Учитель года России – 2023" стал преподаватель русского языка и литературы школы при диппредставительстве России в Иране Олег Янковский. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время объявления победителей конкурсов "Учитель года" и "Первый учитель", пишет РИА Новости.

Голикова также назвала призеров конкурса, которыми стали учитель физкультуры из Луганской Народной Республики Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учительница английского языка из Чеченской Республики Бэлла Яндиева и учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.

В прошлом году победителем конкурса "Учитель года России" стал преподаватель истории общеобразовательной школы № 16 городского округа Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов.

Ранее сообщалось, что четыре педагога из Москвы вышли в финал Всероссийского конкурса "Первый учитель". Финалистами стали Светлана Бирюкова из школы № 2083, Наталия Ожогина из школы "Марьина Роща" имени Орлова, Дина Мукажанова из школы № 1905 и Елизавета Пескова из школы № 236 имени Героя Советского Союза Щедрина.

Для участия в этом конкурсе отправили заявки свыше 22 тысяч учителей со всей России. Победитель будет объявлен в День учителя, 5 октября.