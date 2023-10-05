Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя. Слова поздравлений мэр Москвы опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сердечно поздравляю московских педагогов с Днем учителя!", – написал он.

Градоначальник выразил особую признательность ветеранам педагогического труда, которые не только внесли большой вклад в обучение и воспитание нескольких поколений москвичей, но и передали свой опыт нынешним учителям.

Собянин отметил, что сегодня школы Москвы динамично развиваются, в них сочетаются традиции и новаторство, наследие отечественного просвещения и продвинутые технологии.

По словам мэра, ученики московских школ демонстрируют отличные результаты на олимпиадах, как российских, так и международных, успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы России. Такие результаты Собянин назвал огромной заслугой московских учителей – лучших в России и одних из самых лучших в мире.

Мэр Москвы пожелал педагогам благополучия, крепкого здоровья и новых достижений на благо жителей столицы.

Ранее с поздравлением с Днем учителя выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что учитель – это не просто профессия, а призвание, и назвал это важнейшей по своей сути миссией.

Глава государства заявил, что идущий сейчас Год педагога и наставника является знаком глубокого и искреннего уважения к их труду и пообещал, что меры поддержки учителей обязательно будут расширяться.