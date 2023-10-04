Путин призвал оказать поддержку системе образования в новых регионах РФ

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Системе образования в новых регионах России необходимо уделить особое внимание, чтобы местные школьники и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года".

"Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. <...> Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо применять лучшие образовательные практики, создавать условия для повышения квалификации педагогов. Вопрос повышения мастерства касается всех профессий, но учителей – в первую очередь, считает глава государства.

Во время своей речи он также поздравил победителей и финалистов конкурса "Учитель года", пожелал им успехов и отметил, что их наработки получили признание всего педагогического сообщества.

Ранее Путин заявил, что российское государство старается все больше значения придавать воспитательной части образования. Он также указал на важность применения современных образовательных практик, чтобы детям было интересно учиться.

