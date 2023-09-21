Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард на строительство школ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета 1 миллиард рублей в год на помощь учебного проекта в сфере IТ. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что такому богатому гражданину, как Греф, скорее всего, было стыдно говорить о подобной сумме.

Путин прибыл в Великий Новгород, в ходе поездки он посетил пространство и учебные классы "Школы 21". Это проект Сбера, который предоставляет возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ.

Греф докладывал Путину об этом проекте, отметив, что "Школа 21" получила бы большую помощь, если бы она была субсидирована. Глава Сбербанка добавил, что финансовая поддержка необходима на строительство школ.

"Хорошо. Сколько?" – спросил Путин.

"Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово", – ответил Греф.

"Хорошо. Вытащил прямо клещами", – засмеялся российский лидер, указав, что главе кредитной организации стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард.

21 сентября Путин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом. Ожидается, что президент встретится с победителями Чемпионата высоких технологий. Он провел заседание президиума Госсовета, темой которого стала обстановка на рынке труда.