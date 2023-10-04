Путин заявил, что в новых регионах РФ при власти Украины истреблялась русская культура

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На территории новых регионов России, когда они входили в состав Украины, происходило истребление русской культуры, заявил Владимир Путин. Об этом лидер РФ сказал на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялась вообще, по сути, вся русская культура, русский язык и литература", – передает ТАСС его слова.

Президент России отметил, что украинские власти пытались запретить сам русский язык.

В своей речи он также подчеркнул, что воспитание играет ключевую роль в системе образования.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не уничтожит нацистский режим на Украине и не освободит исконно русские земли. Также он подчеркнул, что новых регионов в составе России будет больше.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, кроме ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия должна вернуть и остальные свои земли – Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.



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