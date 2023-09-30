Россия должна вернуть Одесскую и Харьковскую области – Петр Толстой

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Кроме ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия должна вернуть и остальные свои земли – Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. Таким мнением поделился вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что все земли, где живут русские люди, должны вернуться в состав России.

"Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов. Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это", – написал Толстой.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не уничтожит нацистский режим на Украине и не освободит исконно русские земли. Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что новых регионов в составе России будет больше.