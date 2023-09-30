В Мариуполе заложили капсулу времени ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

В Мариуполе заложили капсулу времени с посланием от молодежи ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Капсулу, заложенную в Приморском парке Мариуполя, вскроют ровно через 30 лет, в тридцатую годовщину воссоединения новых регионов с Россией.

Как отметил заместитель главы Мариуполя Богдан Перепечай, капсула напомнит молодым поколениям о том, через что пришлось пройти народу Донбасса. Он рассказал, что в послании говорится о военных действиях, которые были в Мариуполе, как был разрушен город и как молодеть помогала военным в его восстановлении.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Также своими поздравлениями поделился зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что тот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа.