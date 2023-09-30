Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе РФ завершены – Сальдо

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Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в составе России завершены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на губернатора региона Владимира Сальдо.

Он уточнил, что речь идет о мероприятиях по интеграции региона в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также в систему органов государственной власти РФ.

Вместе с тем совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции будут продолжены до начала 2026 года, а к 2030 году Херсонская область выйдет на общероссийский уровень социально-экономического развития, отметил Сальдо.

Глава области сообщил, что в регионе создали полноценную систему власти согласно Конституции РФ. Так, в Херсонской области функционируют органы законодательной, исполнительной, судебной и местной власти, а также региональные органы почти всех федеральных ведомств.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Российский президент напомнил, что год назад, 30 сентября, были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.

До этого Минстрой РФ опроверг информацию о том, что российские власти считают нецелесообразным восстановление ряда городов в новых регионах РФ.

Путин утвердил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с РФ