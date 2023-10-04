Государство больше значения придает воспитательной части образования – Путин

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Государство старается все больше значения придавать воспитательной части образования. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус", передает ТАСС.

"Вторая часть образования – это воспитательная часть. Государство старается все больше и больше этому придавать значение, и, слава богу, наконец-то обратило на это внимание, чего, к сожалению, в предыдущие годы не делало в нужном качестве и в нужном количестве. Но делать это, безусловно, нужно", – сказал президент.

Путин также прокомментировал важность развития современных образовательных практик по РФ. Он сказал, что детям должно быть интересно учиться чему-то новому, чтобы это их зажигало.

"К этому будем стремиться", – добавил он.

Ранее Путин поддержал превращение олимпиады по финансовой безопасности в международное движение. По его мнению, это актуально не только для России, но и для всего мира.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, олимпиада по финансовой безопасности уже в третий раз проводится среди школьников и студентов в сочинском "Сириусе". Кроме жителей разных регионов России, в мероприятии участвуют и зарубежные представители.