Школьников пригласили поучаствовать в отборочных этапах Московской олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учеников 5–11-х классов пригласили принять участие в отборочных этапах Московской олимпиады школьников (МОШ). Соревнование ежегодно становится одним из самых популярных в сезоне, сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко.

"Особенностью Московской олимпиады остается участие в составлении заданий ведущих ученых, преподавателей вузов и специалистов в соответствующих областях, которыми славится столица. Поэтому задания МОШ формируют золотую методическую коллекцию творческих материалов для школьников, которая бесплатно доступна на сайте соревнования и в "Московской электронной школе", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Олимпиада проводится по математике, физике, химии, информатике, астрономии, географии, биологии, истории, обществознанию и изобразительному искусству. Помимо этого, ребята могут попробовать свои силы в финансовой грамотности, экологии и других менее классических направлениях.

Соревнования проводят МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ВШЭ и другие известные вузы. Первые этапы запланированы на ноябрь и декабрь. Заключительный этап начнется в декабре.

Победители и призеры МОШ имеют возможность получить от вузов различные льготы, в том числе поступление без экзаменов или зачет дополнительного испытания до 100 баллов по ЕГЭ.

Сроки проведения этапов олимпиады и дополнительная информация о ней доступны на сайте.

Ранее в РФ определили минимальное число баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Проходной балл по русскому языку составляет 40, по математике – 39, по иностранному языку – 30. Аналогичные требования были и в 2023/2024 учебном году.



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