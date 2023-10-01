Четыре московских педагога вышли в финал Всероссийского конкурса "Первый учитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре педагога из Москвы вышли в финал Всероссийского конкурса "Первый учитель": Светлана Бирюкова из школы № 2083, Наталия Ожогина из школы "Марьина Роща" имени Орлова, Дина Мукажанова из школы № 1905 и Елизавета Пескова из школы № 236 имени Героя Советского Союза Щедрина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент почти треть всех столичных учителей – это педагоги начальной школы, уточнила Маргарита Русецкая, директор Корпоративного университета московского образования.

Первый учитель, по ее словам, это педагог, формирующий личность ребенка. Вместе с ним ребенок делает первые шаги в письме, чтении, математике, познании окружающего мира.

Более 22 тысяч учителей со всей России отправили заявки на участие в конкурсе. В отборочном туре они прошли онлайн-тестирование, записали видеовизитки и решили педагогические задачи в случайно сформированных группах.

В финал, который продлится до 5 октября, вышли 30 специалистов из 22 регионов страны. Им предстоит испытание "Открытый урок", который они проведут для учеников одной из московских школ. По его результатам определят семь лауреатов, которые поучаствуют в пресс-конференции, где ответят на вопросы учеников, родителей, педагогов и представителей СМИ.

Победителя конкурса объявят в День учителя. На сайте напомнили, что "Первый учитель" учрежден Минпросвещения РФ. Его проводят для поддержки и поощрения учителей начальных классов, распространения их опыта, повышения престижа профессии.

В июле в Москве выбрали победителей регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств".

Так, среди творческих учреждений эксперты особо отметили хоровую школу "Весна" имени Пономарева. Лучшим преподавателем в рамках конкурса стала Александра Петрова, которая более 35 лет обучает детей игре на саксофоне в музыкальной школе имени Ференца Листа.

До этого преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ школы имени Достоевского Сергей Валюгин стал учителем года Москвы.

В Госдуме предложили повысить зарплату учителям