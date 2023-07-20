Лучшую детскую школу искусств и лучшего учителя выбрали в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выбрали победителей регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств", они представят столицу на окружном этапе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что заявки на участие в конкурсе принимались до 18 мая, участников и школы рассматривали руководители методических центров профессионального мастерства и представители совета директоров организаций дополнительного образования.

"Среди творческих учреждений эксперты особо отметили хоровую школу "Весна" имени Пономарева. Оценка велась сразу по нескольким критериям, в том числе по качеству обучения детей, количеству лауреатов различных конкурсов, участию наставников в научной работе", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавила, что хоровая школа в скором времени отпразднует свое 60-летие, в ней проходят обучение более 700 человек, также там есть 20 различных творческих направлений. В школе в том числе есть 8 хоров, где обучаются дети разных возрастов.

На втором месте оказалась городская объединенная детская школа искусств "Кусково", в которой дети учатся петь, рисовать, играть на различных музыкальных инструментах и многому другому. В этом году стены школы покинули 114 выпускников, уточнила Сергунина.

Детская музыкальная школа имени А. К. Глазунова с 20 различными направлениями подготовки оказалась на третьем месте.

Заммэра рассказала, что лучшим преподавателем в рамках конкурса стала Александра Петрова, которая более 35 лет обучает детей игре на саксофоне в музыкальной школе имени Ференца Листа. Женщина преподает не только в России, но и за рубежом. Сама Петрова не раз участвовала в различных конкурсах как представитель жюри.

Второе заняла Ольга Дремина, живописец, член Международного художественного фонда и Московского союза художников. Она преподает в детской школе искусств имени М. А. Балакирева.

Лауреатом третьей степени стала преподаватель Наталья Осипова, она обучает игре на флейте музыкальной школе имени Н. С. Голованова. Она не раз побеждала во многих конкурсах, также Осипова является автором и руководителем проекта всероссийской летней школы мастерства игры на флейте "Звук флейты", членом городского совета экспертов и автором пособия, помогающего работать над звуком и техникой исполнения при игре на инструменте.

Победители представят Москву на окружном этапе в Центральном федеральном округе. Лучшие участники второго тура попадут в финал, который состоится в конце года, резюмировала Сергунина.

Ранее сообщалось, что преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ школа имени Достоевского Сергей Валюгин стал учителем года Москвы, этой осенью он представит город на Всероссийском конкурсе "Учитель года России – 2023".

Отмечалось, что Валюгин разработал новую методику для преподавателей литературы, которая получила название "Шестое чувство". Она позволяет школьникам лучше понимать произведения. Новый подход заключается в том, что учитель на своих уроках рассказывает об историческом и биографический контексте, а также представляет ученикам другие работы автора.



Сергей Собянин назвал победителя конкурса "Учитель года Москвы"