Москвичей пригласили принять участие в акции "Цифровой диктант"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До 15 октября москвичи смогут принять участие в онлайн-акции "Цифровой диктант". Она позволит пользователям протестировать свои диджитал-навыки и восполнить пробелы в знаниях, сообщил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

Тест разработали для разных возрастных категорий, включая детей от 10 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет, а также от 60 лет.

"Создавая эти вопросы, мы старались представить реальные ситуации, в которых могут оказаться жители столицы. И нашей задачей было не только узнать, насколько горожане знакомы с московскими цифровыми сервисами, но и в интересной форме рассказать о некоторых проектах и технологиях, напомнить об их возможностях и показать, как они помогают в повседневной жизни", – цитируют Онтоева на портале мэра и правительства Москвы.

Каждое тестирование состоит из четырех блоков, первый из которых посвящен устройствам и базовым программам, второй – работе с интернетом, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям.

Прошедшие тестирование смогут получить электронный именной сертификат, а после 16 октября – сделать работу над ошибками. Проверить свои знания можно, перейдя по ссылке.

До этого организаторы "Тотального диктанта" назвали дату проведения мероприятия в 2024 году. Проверить грамотность россияне смогут 20 апреля. 2024 год станет для акции юбилейным.



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