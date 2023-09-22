Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры стартует в Москве 23 сентября. Мероприятия будут проходить более чем на 130 городских площадках. Подробнее о программе рассказывается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Центральная площадка для семейного досуга откроется в Московском центре качества образования, который располагается в доме № 4 на Семеновской площади. Там пройдут лекции, деловые игры, будет организована выставка Центробанка РФ. Для посетителей здесь проведут квиз на тему финансовой грамотности.

В рамках мероприятия на этой площадке также запланировано выступление предпринимателя Ольги Зоновой. Кроме того, желающие смогут получить консультации специалистов из Роспотребнадзора, налоговой службы и Социального фонда России.

Представителей экономически активного населения приглашают на лекции, мастер-классы и деловые игры по финансовой грамотности в Университете правительства Москвы. Площадка начинает работать в 13:00. Однако требуется пройти предварительную регистрацию, которая доступна по ссылке до 15:00 22 сентября.

Слушатели узнают о правилах ведения семейного бюджета, инвестициях и мерах господдержки. Им расскажут, как начать свое дело и не стать жертвой мошенников. Здесь также будут присутствовать известные блогеры.

Желающие смогут измерить свой уровень финансовой грамотности на портале "Открытый бюджет города Москвы". По результатам теста специалисты подготовят индивидуальные рекомендации, которые отправят на электронную почту.

Еще одна площадка – кинотеатр "Москино Музейный", она открывается в 14:00. Для ее посещения тоже требуется регистрация. В рамках фестиваля состоится финансовый кинолекторий "Берегись автомобиля. Уроки финансовой грамотности от киногероев".

Ряд мероприятий пройдет на базе столичных школ и колледжей. Полную программу можно увидеть на интерактивной карте.

Павильон "Умный город" на ВДНХ приглашает юных предпринимателей повысить свой уровень финансовой грамотности. Здесь состоится презентация третьего сезона общественного просветительского проекта "Mos. МШУ", главной целью которого является развитие молодежного предпринимательства.

Наставники поделятся своим опытом с молодым поколением. Они расскажут об ошибках, с которыми сталкиваются бизнесмены на начальных этапах, а также познакомят с тенденциями будущего.

Отдельную программу мероприятий подготовил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". На базе его культурного центра выступят эксперты. Кроме того, здесь пройдет спектакль театра НИУ ВШЭ "Предложение" по пьесе А. П. Чехова.

В свою очередь, РАНХиГС предлагает семейную программу, где будет интересно даже самым маленьким. Площадка располагается на улице Академика Анохина, в доме № 2, корпусе 5. Дети смогут поучаствовать в квестах, решить ребусы и послушать сказки. Подростков приглашают посетить компьютерные классы, написать финансовый диктант и попробовать решить олимпиадные задания.

Взрослые посетители смогут поучаствовать в тренингах и семинарах. А для школьных учителей пройдет методический круглый стол.

Лекции по наследственному праву и вопросам налогообложения физических лиц пройдут в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который проходит на ВДНХ с 21 по 24 сентября. Граждане смогут не только посетить лекции, но и внести свой вклад в разработку проектов.

До этого сообщалось, что форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.



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