Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+"

Всероссийский фестиваль "НАУКА 0+" пройдет в Москве с 6 по 8 октября на многочисленных площадках: в МГУ имени Ломоносова, РАН, парке "Зарядье", "Экспоцентре", в московских вузах, музеях и научных центрах.

Фестиваль проводится каждый год с октября по ноябрь во всех регионах на более чем 400 локациях. Главная тема мероприятия в этом сезоне – "Океан науки". Программу фестиваля составили в соответствии с тематическими зонами: "Вселенная", "Материя", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Жизнь и живые системы", "Здоровье", "Энергия", "Человек и общество" и "Искусственный интеллект".

Ученые и представители ведущих технологических компаний покажут посетителям свои свежие разработки. Запланированы интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных работ, роботехнические соревнования, квизы и квесты.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, "НАУКА 0+" стала важной инициативой в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий.

"С каждым годом расширяется круг его участников, растет количество мероприятий, разнообразие форматов и жанров. Фестиваль объединяет людей креативных, думающих, изобретающих, способствует формированию команд и проектов, повышению авторитета науки в обществе", – заявил Фальков.



Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+"

Ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что к подготовке мероприятия причастны тысячи соорганизаторов из ведущих университетов, научных центров, музеев, предприятий, школ и лицеев.

"Фестиваль "НАУКА 0+" стал платформой продвижения ценностей научного познания, востребованной в самых разных средах, по-настоящему яркой общественной инициативой", – сказал он.

За информацией о событии можно следить на официальном сайте и в аккаунтах мероприятия в социальных сетях. Вход на все площадки бесплатный.

Ранее стало известно, что научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее" пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. В программе более 100 мероприятий для детей и взрослых, рассказала исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетители смогут не только побывать на лекциях, но и внести свой вклад в разработку проектов, добавила она.